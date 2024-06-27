ناقد رياضي: مباراتي بيراميدز والأهلي ستحدد بطل الدوري على الرغم من صدارة السماوي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد مهدي الناقد الرياضي عن أهمية المباراتين المقبلتين بين الأهلي وبيراميدز في 12 و22 يوليو.

ناقد رياضي: مباراتي بيراميدز ستحدد بطل الدوري على الرغم من صدارة السماوي

أكد مهدي خلال حلقة برنامج "ملعب الشمس" بقناة etc، برفقة الإعلامي عبد الناصر زيدان أن هذه المواجهات ستحدد بطل الدوري المصري لهذا الموسم وذلك على الرغم من تصدر بيراميدز للجدول حاليا.

وأوضح الناقد الرياضي أن المنافسة تقتصر بين الأهلي وبيراميدز بعد تباعد الزمالك وأن الأهلي برغم تأخره في النقاط يظل مرشحا بقوة للفوز باللقب نظرا لخبرته وتاريخه الحافل في البطولات.

وفي ختام حديثه، أشار مهدي إلى أن الأهلي بشخصيته المعروفة في المنافسات الكبرى يبدو أقرب للتتويج مع التنويه إلى القوة البارزة لبيراميدز خلال هذا الموسم.