نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الصعود.. أحمد شديد قناوي كفاح وتاريخ مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن حجز فريق حرس الحدود بطاقة التأهل الثالثة بقيادة محمد مكي المدرب الشاب.

وفي قصة صعود حرس الحدود نجوم كانت صاحبة بصمة وتألق في موسم طويل سواء في دوري المحترفين أو دورة الصعود للممتاز.

أحمد شديد قناوي

هو أحد العناصر البارزة واللامعة والتي تملك في جعبتها الخبرات بعد ارتداء قمصان الأندية الجماهيرية أبرزها الأهلي، المصري، أسوان، إضافة لقميص طلائع الجيش والانتاج الحربي ليكون حرس الحدود قصة جديدة في حياة اللاعب المكافح.

من عائلة رياضية

نشأة قناوي كانت متضمنة المهارات والخبرة فهو من بيت وجد فيه حب كرة القدم منذ صغره بداية من والده شديد قناوي لاعب نادي المنيا وأيضا هو نجم بجانب شقيقه محمود الذي يرتدي قميص بتروجيت العائد للممتاز أيضا.

صامد رغم العقبات

قد يظن الجميع أن المسيرة انتهت بعد نهاية فترته مع الاهلي في عام 2014، إلا أنه عاد من جديد للظهور والتألق وكانت العقبة الثانية في تاريخه هي المناوشات مع المصري ليرحل في هدوء وصمت.

وعلى الرغم من هبوط فريقه لدوري المحترفين واصل الرحلة معهم بكل اخلاص ليتوج بالصعود.

العمر مجرد رقم

كانت هذه إحدى رسائل اللاعب والذي طالب فيها نسيان العمر والنظر للمجهود والعطاء مع الفريق ليكون شعار الصعود العمر مجرد رقم.