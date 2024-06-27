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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك جلسة حاسمة ستعقد بين لجنة التخطيط في النادي الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر خلال الساعات القادمة، وسيحضرها محمود الخطيب رئيس النادي.

شبانة: جلسة حاسمة بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي لحسم ملفات مهمة

أوضح شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" أن "الجلسة ستناقش عدة ملفات مهمة، أبرزها مستقبل اللاعب أنتوني موديست، حيث ستُبلغ لجنة التخطيط كولر بانتهاء عقده رسميًا في 30 يونيو، على الرغم من الحاجة لتعزيز خط الهجوم".

وأضاف: "الملف الثاني يتعلق باللاعب محمود قندوسي، حيث تعتبر لجنة التخطيط أنه لاعب هام بعد أدائه المميز مع سيراميكا كليوباترا، وتفضل إما إعارته لموسم آخر أو ضمه بشكل دائم، وسيتم حسم هذا الملف خلال الاجتماع مع كولر".

وتابع: "سيتم أيضًا حسم ملف اللاعب كريستو، خاصة بعد انتقاله من فريق الشباب إلى الفريق الأول، ووجود عروض محلية من زد وفرق من تونس".

وأشار: "العروض الخليجية من السعودية لنجوم الأهلي مثل الشناوي وتاو وديانج ستكون جزءًا من المناقشات مع كولر أيضًا".

وأكمل: "الأهلي استأنف المفاوضات مع الدحيل القطري لضم يوسف أيمن لتعزيز خط الدفاع، كما أن عمرو السولية سيجدد عقده لمدة موسمين إضافيين وتم استثناؤه من نسبة المشاركة نظرًا لمسيرته الكبيرة مع الفريق".