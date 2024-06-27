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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن الأسباب وراء رفض الزمالك خوض لقاء الأهلي الذي كان مقررا أول أمس الثلاثاء.

عبد الناصر زيدان: الزمالك يضمن الكونفدرالية ويتحجج بالبيان لتعطيل الموسم

أوضح عبد الناصر في برنامجه التليفزيوني "ملعب الشمس": "انسحاب الزمالك من مواجهة القمة أمام الأهلي جاء بعد فقدانه الأمل في المنافسة على الدوري وعدم ضمانه لمقعد في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل."

وأضاف: “الزمالك ضمن المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل بصفته بطل النسخة الأخيرة ولذلك لجأ إلى إصدار البيان لتعطيل الموسم أو لتحقيق بعض المطالب التي أوضحها في بيانه الأخير”.

واختتم: "نحن نتعامل وفق لوائح محددة ولم يتحدث أحد عن تغييرها لحل أي أزمة تواجه الفرق سوى النادي الأهلي فلماذا نصدر مشاكل وفي النهاية لا توجد حلول أيضا؟".