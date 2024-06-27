نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كشف التفاصيل الكاملة لأولى صفقات الأهلي الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الدفاع.

مهيب عبدالهادي يكشف التفاصيل الكاملة لتعاقد الأهلي مع أولى صفقاته الصيفية

قال الناقد الرياضي محمد الجزار لعبدالهادي: "يوسف أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل جاء باجازة لمصر مع اصدقائه بعد انتهاء مشاركته بمنتخب قطر أمام الهند بتصفيات آسيا للكأس وكأس العالم 2026.

وتابع: "يوسف أيمن انتهى الموسم بالنسبة له سواء مع المنتخب أو نادي الدحيل وجاء مدير أعماله أيضا وتمت الجلسات الأيام الماضية بينهم وبين الأهلي وإنهاء كافة تفاصيل الصفقة".

واختتم حديثه: "أوكد صحة جميع الاخبار التي انتشرت حول اتمام الأهلي صفقة يوسف أيمن والذي يلعب بعدة مراكز وأهمها قلب الدفاع وظهير أيسر لتعويض غياب التونسي علي معلول للإصابة".