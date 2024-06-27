الرياضة

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من أمم أوروبا يورو والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من أمم أوروبا يورو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب الدنمارك، يوم 29 يونيو المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي في يورو 2024.

ألمانيا ضد الدنمارك

تُقام المباراة بين منتخبي ألمانيا والدنمارك في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي ألمانيا والدنمارك عبر قناة بين سبورتس ماكس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو.

وقد تأهل منتخب ألمانيا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما صعد منتخب الدنمارك يعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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