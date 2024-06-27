نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقه في يورو 2024.. كونتي يوجه رسالة خاصة لوكيل ووالد كفاراتسخيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، أنطونيو كونتي، رسالة قوية إلى وكيل ووالد الجناح، خفيتشا كفاراتسخيليا، بشأن مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي.

يمتلك كفاراتسخيليا عقدًا مع نابولي حتى 30 يونيو 2027، ولكن وكيله خرج وأعلن مفاجأة بأنه لا يريد أن يستمر مع الفريق الإيطالي، وهو ما أزعج الجميع.

كونتي يوجه رسالة خاصة لوكيل ووالد كفاراتسخيليا

أصدر نادي نابولي بيانًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أكد فيه أن الوكيل والوالد لن يتحكما في مستقبل كفاراتسخيليا الذي يرتبط بعقد مع نابولي.

تحدث كونتي عن مستقبل كفاراتسخيليا في تصريحات لوكالة "AFP"، قائلًا: "يجب أن يقوم الوكيل والأب بدورهما الطبيعي".

وأضاف: "هناك عقد واللاعب مهم لفريق نابولي، رئيس النادي (أوريليو دي لورينتس) كان واضحًا تمامًا وأكد على بقاء كفاراتسخيليا معنا".

وأتم تصريحاته: "دي لورينتس أكد لي أن كفاراتسخيليا ودي لورينزو سيبقيان مع نابولي في الموسم المقبل".