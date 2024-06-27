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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي المصري في تحقيق فوزا ثمينا على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 28 من منافسات بطولة الدوري العام.

المصري يحقق فوزا ثمينًا على الإسماعيلي بديربي القناة

وشهد المباراة بين الفريقين سيطرة للإسماعيلي على أحداث اللقاء من حيث الحصول على الإستحواذ، والتسديدات على المرمى، ولكن بلا فائدة تذكر.

حيث تمكن فريق المصري من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شوط اللقاء الأول عند الدقيقة 13 من عمر المباراة بعدما سددها فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لترتطم بمحمد دسوقي لتسكن شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وجمعت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري العام.

وبهذا الفوز أصبح المصري البورسعيدي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يظل الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

