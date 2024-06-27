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أحمد جودة - القاهرة - كشف ريمو فرويلر نجم منتخب سويسرا وبولونيا الإيطالي بأنه لم يقصد استفزاز الإيطاليين أثناء المؤتمر الصحفي له قبل مواجهة المنتخبين في دور الستة عشر من بطولة كأس الامم الأوروبية 2024.

ونجحت سويسرا في التأهل كثاني مجموعتها برصيد 5 نقاط دون أن تخسر في دور المجموعات، حيث فازت على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادلت إيجابيًا مع أسكتلندا ومع ألمانيا.

نجم سويسرا إلى منتخب إيطاليا: آسف كثيرًا لمن اعتبروا كلماتي بمثابة استفزاز أو استهزاء

تضم سويسرا الكثير من اللاعبين الذي يلعبون في الدوري الإيطالي أو لعبوا في إيطاليا سابقًا مثل سيلفان فيدمير ويان سومر وريكاردو رودريجيز ومايكل أيبشير وريمو فرويلر ونوح أوكافور ودان ندوي.

وأجاب فرويلر بصورة مُعينة على سؤال حول ما تعلمه المنتخب السويسري من الهزيمة بثلاثية نظيفة في روما من إيطاليا في نسخة يورو 2021 وأجاب بأن سويسرا تعلمت الكثير، حيث تعادلت مرتين أمام إيطاليا في تصفيات كأس العالم وتأهلت للمونديال بينما حرمت المنتخب الإيطالي من التواجد في قطر 2022.

وعقب تلك التصريحات، نشر فرويلر الذي لعب 7 سنوات مع أتالانتا وتألق مع بولونيا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي: "أريد التأكيد على أنه لم يكن في نيتي إطلاقًا الإثارة أو استفزاز المنتخب الإيطالي".

واختتم فرويلر تصريحاته قائلًا: "لدي احترام كبير لما فعلته إيطاليا في الماضي، ولما تفعله وأنا أحب هذا البلد، آسف كثيرًا لمن اعتبروا كلماتي بمثابة استفزاز أو استهزاء ونأمل بأن نحظى بمباراة جيدة في برلين".