نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة إسبانيا وجورجيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام الجمهور في كل مكان خلال الفترة الأخيرة من أجل معرفة من هو حكم مباراة إسبانيا وجورجيا في يورو 2024.

وفي سياق ذلك فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير الآتي، حكم مباراة إسبانيا وجورجيا في بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 يورو 2024

ومن المقرر أن تقام المباراة المنتظرة بين إسبانيا وجورجيا يوم الأحد القادم والموافق 30 يونيو الجاري على ملعب راين إنرجي في ألمانيا.

وتم تحديد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية كموعد لانطلاق مباراة إسبانيا ضد جورجيا في أمم أوروبا.

حكم مباراة إسبانيا وجورجيا في أمم أوروبا

وتم تعيين الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكمًا لـ مباراة إسبانيا وجورجيا في بطولة اليورو والتي ستنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

