نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستكمل الدوري ؟ حسين لبيب يُفجر مفاجأة مدوية في تسريب صوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الأخيرة بعد تسريب صوتي منسوب لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحدث خلاله عن قرار الإدارة بشأن مسابقة الدوري.

تسريب حسين لبيب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الأخيرة تسريبًا صوتيًا جمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وأحد الأشخاص.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية نص ما جاء في التسريب الصوتي المنسوب لحسين لبيب رئيس الزمالك.

وقال حسين لبيب في التسريب المنسوب له: "سنقوم بالعمل لمصلحة نادي الزمالك وسنخوض لقاء سيراميكا كليوباترا ومعندناش مشكلة".

وتابع التسريب: "الأمور بدأت تتحل كلها لصالح نادي الزمالك ووقفنا أمام الجميع وبالفعل بدأت المنظومة تتغير وهيبقي في تكافؤ فرص".

وأكمل: "اتحاد الكرة حاليا بيحقق مع الحكام وعامر حسين مش موجود ولولا اللي عمله الزمالك الأمور لم تكن تتحرك وقرارات الزمالك هزت الوسط الرياضي كله".

واسترسل: "مطلب الزمالك بعدم خوض أي لقاء في الدور الثاني من الدوري الممتاز بداية من لقاء الأهلي إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول عمليا صعب تحقيقه وهيبوظ الدنيا كلها".

واختتم حسين لبيب تصريحاته في التسريب المنسوب لرئيس الزمالك بالقول: "حققنا 3 مطالب من الأربعة وأخذنا الأفضل من ذلك وهو المساهمة في وضع شكل جدول الدوري الموسم المقبل”.