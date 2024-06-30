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أحمد جودة - القاهرة -



أثارت أناقة محمد ياسين، مراقب المباريات، انتباه الجميع خلال مباراة الزمالك وسيراميكا التي انتهت بفوز الزمالك باربعة أهداف مقابل هدفين.

جوميز يعازل مراقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

عُرف ياسين بأناقته الدائمة واختياراته المميزة للبدل والكرافتات، مما جعله محط أنظار الجميع.



أبدي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك إعجابه بأناقة محمد ياسين بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أداره بقوة شخصيته وبأسلوب متميز.



طلب المدير الفني من أحمد مجدي في خطوة غير متوقعة، ترجمة جملة خاصة لياسين قائلًا: "في كل المباريات التي لعبتها في مصر، أنت أحسن ستايل"، مما يعني "أشيك مراقب مباريات شفته في مصر".

تعد هذه الشهادة من المدير الفني الأجنبي، القادم من بلد الموضة البرتغال، تعتبر إضافة رائعة لمحمد ياسين، وتبرز تأثيره الإيجابي في عالم كرة القدم ليس فقط من ناحية الأداء ولكن أيضًا من ناحية الأناقة والشياكة.