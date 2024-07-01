نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زيزو" يكتب رسالة خاصة بخط يده إلى جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء، وتحدث عن غياب الجماهير في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.



وكتب أحمد سيد زيزو خلال ظهوره عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "جمهور الزمالك العظيم أنت مصدر الفرحه الرئيسيه والوحيده لكيان الزمالك".



وتابع: "حزنت جدا لغياب الجماهير في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري".



وأضاف: "الأحسن منلعبشي كورة لو هنلعب دون جمهور بالشكل ده زي مباراة سيراميكا".



وشدد زيزو: "الماتشات دون جمهور ملهاش اي طعم وهما اللي بيدوا الدافع لينا".



وبالحديث عن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء، قال زيزو: "غير صحيح أني طلبت صفقات جديدة علشان أجدد عقدي".

وواصل: "كنت عايز أحمد حمدي يجيب بحب كورته، ةكنت مبسوط بناصر ماهر وعايز عبدالله السعيد يجي من السنه اللي فاتت".



وأردف: "محمد شحاته مكنشي في سابق معرفه بينا كلمته علشان الموضوع يخلص ويجي الزمالك وبحب كورته جدا".

واختتم زيزو حديثه قائلًا: "كل صفقات يناير اللي جت الزمالك صنعت الفارق، وساعدت النادي على حسم صفقات جديدة".