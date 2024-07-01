نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سيون السويسري يكشف مفاجآت لأول مرة عن التعاقد مع عضام الحضري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، انهم قرروا التعاقد مع عصام الحضري عقب مباراة منتخب مصر أمام إيطاليا بعد الآداء الذي ظهر عليه ولفت أنظار الجميع.

تصريحات رئيس نادي سيون السويسري

وأضاف رئيس نادي سيون خلال تصريحات تلفزيونية: تحدثنا مع مجلس إدارة الأهلي بشأن التعاقد مع عصام الحضري ولكنهم رفضو في ذلك التوقيت وحدث خلافات كثيرة ولجأنا للفيفا.

وواصل: ذهبنا للمحكمة المدنية لاتمام التعاقد مع الحضري وكانت لدنيا صعوبات كثيرة داخل الفيفا بشأن هذه الصفقة.

وتابع: الأهلي نادي كبير ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة والحضري نجح مع الفريق ومنتخب مصر لتحقيق الكثير من البطولات والالقاب فكان من الصعب السماح له بالخروج في ذلك التوقيت.