عاجل.. رد فعل كهربا على استبعاده من مباراة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الأهلي اليوم مباراة قوية ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من دوري نايل دون هدافه محمود عبد المنعم كهربا بعد قرار استبعاده من اللقاء بعد ما بدر منه خلال لقاء فاركو الماضي.

كولر يستبعد كهربا من مباراة طلائع الجيش

وشهدت مواجهة فاركو الاخيرة جلوس كهربا على مقاعد البدلاء ولعب المباراة من البداية الفلسطيني وسام أبو علي قبل أن يدخل الفرنسي انطوني موديست في الشوط الثاني للمرة الأخيرة له مع المارد الأحمر حيث انتهى تعاقده بنهاية 30 يونيو وانتههى اللقاء دون مشاركة ثالث المهاجمين.

وبعدها طلب كولر من اللاعبين المستبعدين الذين لم يشاركوا في اللقاء خوض مران سريع على أرضية ملعب استاد القاهرة لكن كهربا ظهر بشكل متهاون وهو ما استدعى السويسري لسؤال مساعده عما إذا كان كهربًا مصابًا من عدمه وطلب من خالد بيبو توقيع غرامة مالية كبيرة وصلت لـ150 الف جنيه.

رد فعل كهربا على استبعاده من مباراة طلائع الجيش

ونشر كهربا في أول رد فعل له بعد قرار استبعاده امام طلائع الجيش صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام مع تعليق مقتضب "ابتسم.. رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

ولم يكتفي كهربا بذلك الحد فحسب بل نشر له صورة خلال التواجد في مران المستبعدين وفيديو يداعب فيه نجل بيرسي تاو.

تجدر الاشارة إلى ان كهربا يبحث عن عرض للاحتراف بالخارج والرحيل عن الاهلي وبالاخص في حالة مواصلة كولر لاستبعاده.