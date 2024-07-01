نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يراجع خطة مباراة الجونة قبل صدام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة علي ماهر اليوم خطة مواجهة فريق الجونة قبل صدام الليلة في السابعة مساء خلال محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويسعي الفريق البورسعيدي في مباراته أمام نظيره الجونة بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

حسني سلطان حكما لمباراة المصري ضد الجونة

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

