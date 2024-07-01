بوروسيا دورتموند يقترب من نجم ليون

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي بوروسيا دورتموند، من حسم صفقة ضم أحد لاعبي ليون الفرنسي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

بوروسيا دورتموند يريد ضم ريان شرقي

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أن نادي بوروسيا دورتموند يخوض محادثات متقدمة لضم ريان شرقي لاعب ليون، حيث تم الاتفاق بشأن الشروط الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن نادي بوروسيا دورتموند عرض صفقة طويلة الأمد على ريان شرقي، والمدير الفني الجديد نوري شاهين حريص على ضم اللاعب.

وواصل: “لا يوجد اتفاق حتى الآن بين الأندية، محادثات بوروسيا دورتموند مستمرة بحذر حتى النهاية”.