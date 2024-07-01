نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب البرتغال وسلوفينيا اليوم في اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة منتخب البرتغال وسلوفينيا اليوم في اليورو 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب البرتغال وسلوفينيا اليوم في اليورو 2024.. يشهد ملعب "دوتش بانك بارك" في مدينة فرانكفورت الألمانية، مساء اليوم الإثنين، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البرتغال وسلوفينيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

قمة نارية بين البرتغال وسلوفينيا في ثمن نهائي يورو 2024

وتعتبر هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لمنتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، حيث يسعى لمواصلة مسيرته الإيجابية في البطولة وتحقيق الفوز من أجل حجز مكانًا في ربع نهائي يورو 2024.

ويأتي هذا اللقاء بعد تأهل البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما وصلت سلوفينيا إلى هذا الدور كأحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

وتُعد هذه المواجهة الأولى من نوعها بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، حيث لم يسبق لهما التواجه في تاريخ البطولة.

وبشكل عام، يتوقع أن تكون مباراة مثيرة وحافلة بالتنافس بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024



يستعد عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم لمشاهدة قمة كروية جديدة تجمع بين منتخبي البرتغال وسلوفينيا، مساء اليوم الإثنين، في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024.

وتُقام هذه المباراة على ملعب "دويتش بانك بارك" في مدينة فرانكفورت الألمانية، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، أي 11 مساءً بتوقيت السعودية والإمارات.

وبالتالي، سيكون موعد المباراة كالتالي في مختلف الدول:

السعودية والإمارات: 10 مساءً

البرتغال: 8 مساءً

سلوفينيا: 9 مساءً

العراق: 9 مساءً

الأردن: 9 مساءً

الكويت: 10 مساءً

البحرين: 10 مساءً

قطر: 11 مساءً

عُمان: 11 مساءً

المغرب: 8 مساءً

الجزائر: 8 مساءً

تونس: 8 مساءً

السودان: 9 مساءً

ليبيا: 9 مساءً

مصر: 10 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة يورو 2024، وبالتالي فهي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا، والتي ستقام مساء اليوم الإثنين في دور الـ 16 من البطولة.

وستُنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ الدراجي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max

جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max، التي ستنقل مباراة البرتغال وسلوفينيا:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التشفير نايل سات 12604 أفقي 27500 Conax عرب سات 10722 أفقي 27500 Conax بدر 4 12034 أفقي 27500 Conax

التشكيل المتوقع للبرتغال



من المتوقع أن يبدأ المنتخب البرتغالي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، بيبي، نونو مينديز

الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينها، جواو فيليكس

الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو

تشكيل سلوفينيا المتوقع لمواجهة البرتغال



يأتي تشكيل سلوفينيا المتوقع لمواجهة البرتغال كما يلي:

حراسة المرمي: يان أوبلاك.

خط الدفاع: زان كارنيكنيك- دركشتيش- جاكا بيجول- أيرك جانزا.

خط الوسط: تيمي ماكس- أدم جنيزدا- بيتر ستوجانكوفيتش.

الهجوم: أندراش سبورار- بنجامين سيكسو- يان ملاكار.

مشوار البرتغال وسلوفينيا في دور المجموعات



تأهل المنتخب البرتغالي بعد تصدره للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بفوزه على التشيك وتركيا وخسارته أمام جورجيا. فيما تأهل منتخب سلوفينيا من المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد تعادلاته مع إنجلترا، الدنمارك، وصربيا.