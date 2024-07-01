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أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فقرة فنية خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري



وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجوانب الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية.



وفضل المدير الفني منح راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا من التقسيمة الجماعية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.