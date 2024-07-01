نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن سعي الاتحاد السعودي للتعاقد مع ماريو هيرموسو نجم أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي.

الاتحاد يريد ضم هيرموسو

ولفت برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن الاتحاد يبحث عن تعويض صفقة ناتشو نجم دفاع ريال مدريد الذي انضم إلى القادسية الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي.

وأكد البرنامج الإسباني أن الاتحاد قدم عرضًا إلى هيرموسو من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح البرنامج الإسباني أن عرض الاتحاد لهيرموسو سيكون لمدة 3 مواسم مقابل 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هيرموسو بات لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع أتليتكو مدريد في نهاية شهر يونيو الماضي ويستطيع الاتحاد ضمه بشكل مجاني.

وألمح البرنامج الإسباني أن هيرموسو البالغ من العمر 29 عامًا خاص 174 مباراة في مختلف البطولات بقميص أتلتيكو مدريد خلال 5 سنوات مع الروخيبلانكوس.