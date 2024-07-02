نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم ينتقد بيان بيراميدز حول مباراة سموحة: محاولة لمراضاة المستثمرين على حساب الأدب الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أبدي ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، استياءه الشديد من بيان نادي بيراميدز بشأن مباراتهم مع سموحة في الدوري الممتاز.



قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن نادي بيراميدز ليس له أي حقوق بشأن مبارة سموحة في الدوري الممتاز.

وأضاف: لوائح رابطة الأندية واضحة، وليس اي استفادة لأي نادي عن اخر سواء بيراميدز أو سموحة لأن المبارة كانت نتيجتها التعادل، تم تشكيل لجنة من استاد الإسكندرية والأمر اتضح أنه ليس اهمالا.

وواصل: قرار لائحة المسابقات النهائي هو استكمال المبارة ما دام أن نتيجة المباراة ليس مؤثرة لطرف عن الآخر بالتالي سيكون استكمال المبارة بنفس طاقم التحكيم.

واكمل: لو المباراة تم إعادتها كان سموحة المستفيد الأكبر ولكن فرج عامر لم ينتقد القرار، وبيان بيراميدز من أجل مراضاة ملاك النادي الإماراتيين ومن آمن العقاب أساء الأدب.



واختتم تصريحاته بقول لمسؤولي بيراميدز اذهبوا كما تشاءون ولكن الا التجريح في أشخاصا محترمين، على عكس بيان نادي الزمالك المحترم