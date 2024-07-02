نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: بيراميدز لا حقوق لهم ولا تسامح في الأدب الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، انزعاجه من بيان نادي بيراميدز بشأن مباراتهم ضد سموحة في الدوري الممتاز.

أكد سويلم في مقابلة مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس:أن النادي لا يحمل أي حقوق بعد نهاية المباراة بالتعادل، مشددًا على أن لوائح الرابطة واضحة في هذا الصدد.

وأضاف عضو رابطة الأندية أن لجنة خاصة من استاد الإسكندرية قامت بدراسة الأمر، وتأكدت من أن استمرار المباراة بنفس طاقم التحكيم كان القرار الأمثل، نظرًا لعدم تأثر نتيجتها بشكل ملحوظ على الفريقين.

وتابع ثروت ان بيان بيراميدز محاولة لإرضاء ملاك النادي دون الالتزام بالأداب الرياضية المعتادة، مؤكدًا على أن الردود الرياضية يجب أن تحترم الجميع دون استثناء.

واختتم سويلم في تصريحاته بدعوة إدارة بيراميدز بالتصرف بحرية في إدارة شؤون النادي، مع التأكيد على أهمية النظافة في التعبير والتجاوز الرياضي في كل الأوقات.