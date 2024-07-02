نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف ميسي من اللحاق بمواجهة الإكوادور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء موقف الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي من مواجهة المنتخب الاكوادوري يوم الجمعة وهي التي تجمع المنتخبان لحساب لقاءات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

موقف ميسي من اللحاق بمواجهة الإكوادور

وسبق وأن غاب ليونيل ميسي عن موقعة بيرو في دور المجموعات وذلك بعد الاصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الضامة للساق اليمنى.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ميسي سبق وأن شارك في جزء من التدريبات الجماعية يوم أمس وهو الأمر الذي منح الجهاز الفني للتانجو موشرًا مبدئيًا عن لحاقه بمباراة دور الـ8.

وحصل ميسي على راحة لمدة أربعة أيام عقب اصابته في مباراة بيرو بالجولة الثانية خوفًا من تفاقهما.

ونقل الاتحاد الارجنتيني على موقعه الالكتروني أن ميسي ادى بعض التدريبات التأهيلية قبل مران الامس قبل أن يشارك مع باقي المجموعة.

تجدر الاشارة إلى أن المنتخب الارجنتيني قد وصل لربع نهائي كوبا أمريكا بتصدر مجموعته برصيد تسعة نقاط من ثلاثة انتصارات بالعلامة الكاملة.