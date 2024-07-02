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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا والنمسا ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، يواجه منتخب تركيا نظيره منتخب النمسا في مباراة قوية ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا اليوم الثلاثاء، في سطور هذا المقال سوف نتعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة وكل التفاصيل.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، موعد مباراة تركيا ضد النمسا في دور الـ16 لبطولة يورو 2024 والقناة الناقلة والمعلق.



موعد مباراة تركيا ضد النمسا

تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، ويستضيف أحداث المباراة ملعب ريد بول آرينا، على أن يطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت مصر.

ويدخل منتخلب النمسا دور ال 16 من بطولة يورو 2024 وهو يحظى بثقة كبيرة، خاصة بعد أن تأهل لهذا الدور متصدرًا لمجموعة كانت تضم منتخبات قوية مثل، فرنسا وهولندا، وعلى الجانب الآخر تأهل المنتخب التركي كثاني مجموعته ويسعى إلى تحقيق مفاجأة أمام النمسا وحجز بطاقة ربع النهائي.



القناة الناقلة لمباراة تركيا ضد النمسا

يتم نقل مباراة منتخب تركيا ضد نظيره منتخب النمسا عبر شاشة قناة بي إن سبورت ماكس 2، وتم تكليف المعلق عصام الشوالي بالتعليق على أحداث المباراة، ومن المنتظر أن يسبق اللقاء ستديو تحليلي للحديث عن أبرز النقاط الفنية والخططية لدى الفريقين.

والجدير بالذكر أن مباراة تركيا والنمسا ستكون آخر مواجهة ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة يورو 2024، وبعدها سوف يتم اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تم حسم 3 مباريات في ربع النهائي حتى الآن وهي كالتالي: إسبانيا سوف تواجه ألمانيا، والبرتغال تلتقي مع فرنسا، وإنجلترا تلعب ضد سويسرا.

