نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل بعد التحقيق مع إمام عاشور بشأن مشاجرة المول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، في النيابة اليوم من أجل الاستماع إلى أقواله في واقعة التعدي على فرد أمن في مول شهير.

إخلاء سبيل إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن

قررت جهات التحقيق، إخلاء إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عقب الاستماع إلى أقواله، في حادث التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري، أثر تعرض زوجته للمعاكسة داخل المول.

يذكر أن جهات التحقيق قررت استدعاء إمام عاشور للاستماع لأقواله، بعد سماع سردية زوجة اللاعب أيضًا حول الواقعة.

ويتهم فرد الأمن، إمام عاشور وآخرين بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابات فيه.

وتعود الواقعة، إلى تعرض زوجة إمام عاشور للتحرش في مول بالشيخ زايد، ليحضر لاعب الأهلي برفقة آخرين للتشاجر مع أفراد الأمن المسؤولين.