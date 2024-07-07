نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أحمد رفعت.. قرار جديد من الزمالك بشأن مباراته أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحات الرسمية لنادي الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، إعلان الحداد على اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم القلعة البيضاء السابق، ومنتخب مصر ونادي مودرن سبورت، بعد أن وافته المنية صباح أمس السبت.

صفحات الزمالك الرسمية تعتذر عن تغطية مباراة الإسماعيلي

نشرت حسابات القلعة البيضاء الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اللاعب الراحل أحمد رفعت، وعلقوا عليها: "نعتذر لجماهير نادي الزمالك عن تغطية مباراة اليوم أمام الإسماعيلي حدادًا على روح لاعبنا السابق "أحمد رفعت".

وتابعوا: "سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.