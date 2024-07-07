الرياضة

في لفتة طيبة.. جماهير الزمالك ترج ستاد القاهرة هتافًا لـ أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - حرص جماهير نادي الزمالك الموجودة بستاد القاهرة الدولي الآن، لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره النادي الإسماعيلي، على الهتاف للاعب الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق، قبل انطلاق مباراة الفريقين في الدوري.

جماهير الزمالك ترج ستاد القاهرة هتافًا لـ أحمد رفعت 

يواجه الفارس الأبيض نظيره الدراويش الآن، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرصت الجماهير الموجودة باستاد القاهرة الدولي على الهتاف لأحمد رفعت قائله: "في الجنة يا رفعت".

وتابعوا: "أوه أوه أوه، رفعت رفعت رفعت".

وواصلوا: "أحمد رفعت مش ناسينه هنعيش ونموت دايمًا فاكرينه".

كما حرصت جماهير الفارس الأبيض، على الصمت حتى الدقيقة 7، وهو رقم قميص الراحل أحمد رفعت قبل أن تبدأ في الهتافات.

وقامت جماهير الزمالك بنعي أحمد رفعت حاملين لافته مكتوب عليها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنة يا رفعت".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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