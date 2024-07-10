نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على طلب بيراميدز بشأن إبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبًا من نادي بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراه النادي المقبلة فى دوري نايل.

اتحاد الكرة يرد على طلب بيراميدز

وبمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي لنادي بيراميدز للاطمئنان على لاعبه إبراهيم عادل.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملاءه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسيه لتأديه المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.