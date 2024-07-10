الوحدة الإماراتي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة الراحل أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت السابق لم ينتقل إلى الوحدة الإماراتي على سبيل المعايشة كما تردد في وسائل الإعلام في وقت سابق.

الوحدة الإماراتي يكشف مفاجأة بشأن صفقة رفعت

وقال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أنا من وقعت عقود انتقال أحمد رفعت إلى نادي الوحدة الإماراتي في حضور وكيله نادر شوقي وكانت عقود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف: وضعنا بند في عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي بأحقية الشراء مقابل مليون ونصف دولار خاصة مع تألق اللاعب المنتظر مع الفريق الإماراتي.