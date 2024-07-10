نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Netherlands vs England مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع لقاء ناري في نصف نهائي يورو 2024، يستضيف ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند، مواجهة هولندا وإنجلترا في نصف النهائي الثاني لبطولة يورو 2024.

ونستعرض في التقرير التالي، موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية وكل ما يخص المباراة الهامة حيث سيخوض الفائز من هذه المواجهة، المباراة النهائية، في ملعب برلين الأولمبي، ضد منتخب إسبانيا، الذي تجاوز فرنسا في المربع الذهبي.

نجح منتخب إنجلترا في الوصول إلى نصف نهائي بطولة يورو 2024، بعد فوزه على سويسرا بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ8.

بينما نجح منتخب هولندا في الوصول إلى نفس الدوري، بعدما نجح في قلب تأخره أمام منتخب تركيا وحقق انتصارًا بنتيجة 2-1 في دور ربع النهائي.

ما هو موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024؟

تقام مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 يوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024.

لماذا انقلبت جماهير الأهلي على رياض محرز؟

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مباريات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة يورو 2024، متابعة مباريات المسابقة، ومنها مباراة هولندا وإنجلترا.



هولندا وإنجلترا

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا

beIN Sports HD 1 Max

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة هولندا وإنجلترا في يورو 2024؟

لمتابعة مباراة هولندا وإنجلترا في يورو 2024 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".