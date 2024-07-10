مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة انجلترا وهولندا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة انجلترا وهولندا Netherlands vs England في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة نارية بين هولندا وإنجلترا مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا حاليًا.

هولندا تتحدى إنجلترا في نصف نهائي اليورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا ضد إنجلترا Netherlands vs England في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويبحث الأسود الثلاثة عن التأهل لنهائى أمم أوروبا للمرة الثانية على التوالى، فيما يأمل المنتخب الهولندى للصعود للمرة الثانية في تاريخه بالنهائى بعد نسخة 1988 التي توج خلالها باللقب.

تاريخ مواجهات هولندا ضد إنجلترا في كافة البطولات

واجه منتخب إنجلترا نظيره الهولندي في 31 مباراة سابقة لكافة البطولات، حقق الأسود الثلاثة 13 انتصارًا مقابل 9 انتصارات للطواحين، فيما حسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

وأحرز الإنجليز 72 هدفًا داخل شباك منتخب هولندا، فيما سجل الطواحين 37 هدفًا أمام الأسود الثلاثة قبل الصدام الناري في نصف نهائي يورو 2024.

هولندا ضد إنجلترا في يورو 2024

تأهل منتخب إنجلترا للمربع الذهبى على حساب نظيره سويسرا بركلات الجزاء بنتيجة (5-3) عقب إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الطرفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ربع النهائي.

فيما حسم منتخب هولندا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 بعد الفوز على نظيره منتخب تركيا بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على الملعب الأولمبي بمدينة برلين، في ختام مباريات دور الربع النهائي.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا

ونقدم في السطور التالية القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024.

قناة trt التركية القمر: التركي التردد: 11054 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 قناة zdf القمر الصناعي: استرا التردد: 11362 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 قناة zdf: القمر الصناعي: هوت بيرد التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة انجلترا وهولندا

وتم تعيين الثنائي على الكعبي وعصام الشوالي كمعلقين على مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا.