نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا للمقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره المقاولون العرب في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

كان المصري البورسعيدي قد حقق فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على فريق بلدية المحلة بهدف وحيد سجله اللاعب ميدو جابر، مما رفع رصيد الفريق إلى 51 نقطة.

بهذا الانتصار، حافظ المصري على مركزه الثالث في جدول الترتيب، مما يعزز من فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

موعد مباراة المصري ضد المقاولون العرب

وتنطلق هذه المباراة في تمام الرابعة عصر يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبوتس الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز.

