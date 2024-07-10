نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة إفريقية جديدة.. هل يضم الزمالك دبابة غانا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة نادي الزمالك، العديد من الأهداف الجديدة المرشحة بقوة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اقترابها من حل أزمة القيد بشكل نهائي هذا الموسم.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن يتبقى مبلغ بسيط لحل أزمة القيد هذا الصيف، لتتمكن من التعاقد مع صفقات جديدة للموسم القادم.

- مفاوضات الزمالك وحميدو

وتظاولت الصحف مؤخرا، أنباء عن وجود اهتمام كبير من جانب إدارة القلعة البيضاء بضم أحد نجوم فريق ميدياما الغاني في الميركاتو الصيفي.

وأكدت إدارة الفريق الغاني، أن كل ما نردد ليس صحيح ولا توجد مفاوضات مع نادي الزمالك للتعاقد مع حميدو عبدول فاتاو، الذي يجيد اللعب في مركزي المدافع والظهير الأيسر.

كما أشارت الإدارة الغانية، أنها تخطط لرحيل نجم الفريق هذا الموسم بالفعل، وتنتظر بعض العروض القوية لمناقشة الأمر.

