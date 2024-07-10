نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يواجه أبو حماد والقناة وديًا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره أبو حماد وديا، غدا، الخميس، على ملعب الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري.

ويلاقي الإسماعيلي، نظيره أبو حماد، في الخامسة والنصف مساء غد الخميس، على أن يواجه نظيره القناة، وديا يوم 16 يوليو الجاري، على ستاد الإسماعيلية.

واتفق الجهاز الإداري للفريق، بقيادة الثنائي الكابتن أحمد صالح، والكابتن طارق أبو الليل، على خوض المباراتين لتجهيز الفريق بالشكل المناسب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

وعاد الفريق للمران، صباح اليوم الأربعاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مباراة الزمالك في مسابقة الدوري.