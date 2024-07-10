انتهاء معسكر مزدوجي الجنسية لمنتخب 2008 بعد مشاركة 30 لاعبا

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 "لمزدوجي الجنسية" غدًا الخميس، بعد مشاركة 30 لاعبا من مختلف دول العالم.

انتهاء معسكر مزدوجي الجنسية لمنتخب 2008

وكان أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، قد حرص على تجربة اللاعبين على مدار الأيام الماضية من أجل حسم الأمر بشكل نهائي فيما يخص مسألة استدعائهم من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وشارك في معسكر منتخب مصر الحالي الذي يقام على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر جنسيات مختلفة من إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، السويد، كندا، البرتغال، السعودية والإمارات.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 كل من أحمد الكاس مديرا فنيا، محمد إبراهيم مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أحمد فوزي مدربا للحراس، بجانب وليد مهدي مديرا إداريا، محمد الصايغ منسقا إعلاميا، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، الدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، الدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، محمد السيد تدليك وشريف نعيم مسؤول مهمات.