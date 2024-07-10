التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من قمة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إيجابيًا مع نظيره هولندا بهدف لكل منهما في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

أحداث الشوط الأول لمباراة إنجلترا وهولندا في كأس أمم أوروبا

سجل تشافي سيمونز أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 7، بعد أن تمكن من قطع الكرة من ديكلان رايس ثم انطلق بها إلى حدود منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل هاري كين لصالح إنجلترا في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كين الذي نفذها بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس فيربروجن.

وكاد أن يسجل فيل فودين الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 23، بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن تمكن دينزل دومفريس لاعب هولندا من إبعادها من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح هولندا في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء إنجلترا، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دينزل دومفريس برأسية، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية وخرجت إلى خارج الملعب.

ورفض القائم الأيمن للحارس فيربروجن الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 33، بعد تسديدة رائعة من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.