نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.



وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة طارق مجدي

ويعاونه كلا من شهاب راشد مساعد أول، كريم السعيد مساعد ثان، أحمد جمال حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور وأسامة محمد.

موعد مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء الخميس بتوقيت القاهرة ويستقبل ستاد المقاولون العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.