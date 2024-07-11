نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل حمزة المثلوثي: هناك أندية تستفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد سلامة، وكيل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة العروض المقدمة له، وموقفه من الاحتراف خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال سلامة في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "حمزة قدم موسم جيد مع الزمالك ومن الطبيعي أن يكون هناك عروضًا كثيرة مقدمة له خلال الفترة القادمة".

وتابع: "هناك عروض كلامية من بعض الأندية بشأن الاستفسار عن المبالغ المالية التي يريدها اللاعب وكذلك النادي".

وأضاف: "حتى الأن، لا يوجد أي عرض رسمي من الأندية للتعاقد مع حمزة، هم فقط يريدون معرفة موقف الزمالك واللاعب، والمبالغ المالية، التي يتقاضاها من أجل دراسة الأمر".