لاعب المصري يفند إشاعة إتفاقه مع اتحاد العاصمة الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - فند عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي إشاعات اتفاقه مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري مؤكدا في الوقت ذاته تلقيه عرضين من مولودية الجزائر والاتحاد غير أنه مرتبط بعقد مع المصري، وقيمة فسخ العقد وصلت إلى 4 ملايين دولار.

لاعب المصري يفند إشاعة اتفاقه مع اتحاد العاصمة

وأكد دغموم عدم اتخاذه أي قرار فيما يتعلق بوجهته المستقبلية، معربا في الوقت ذاته عن اهتمامه بالتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الأربطة المعاكسة، حيث أنها أبعدته عن الملاعب طوال الموسم الحالي.

وكان قد تم استبعاد اللاعب من قائمة المصري البورسعيدي في بداية الموسم بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانتقل الجزائري عبد الرحيم دغموم إلى المصري في صيف 2022، قادما من وفاق سطيف، بعقد مدته 3 سنوات أي حتى عام 2025، وذلك مقابل 280 ألف دولار.