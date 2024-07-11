نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سيقابل الأرجنتين؟.. موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية مباراة أوروجواي وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024

من المقرر أن تقام مباراة أوروجواي وكولومبيا يوم الخميس 11 يوليو 2024 على ملعب بنك أوف أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة لمباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024

قناة Esport 3 الإسبانية:

تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة L’Equipe TV الفرنسية:

تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة Sport Italia الإيطالية:

تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

احتل منتخب أوروجواي المركز الأول في المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا برصيد 9 نقاط بينما جاء منتخب بنما في المركز الثاني برصيد 6 نقاط في حين احتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث برصيد 3 نقطتين وجاء منتخب بوليفيا في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

في دور الثمانية، فجر منتخب أوروجواي مفاجأة كبيرة ونجح في تخطي عقبة نظيره البرازيلي بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

كما احتل منتخب كولومبيا المركز الأول في المجموعة الرابعة في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط في حين يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد 4 نقطتين وجاء منتخب باراجواي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

في دور الثمانية، نجح منتخب كولومبيا في تخطي عقبة نظيره البنمي بالفوز عليه بخماسية نظيفة.