نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بين إسبانيا وإنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء الأحد المقبل 14-7-2024، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا على ملعب "الأولمبي برلين"، وذلك في إطار نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وكان قد تأهل الماتدور إلى نهائي يورو 2024 بعد الفوز أمام ألمانيا بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تأهل الأسود الثلاثة إلى الفاينال بعد الفوز أمام هولندا.

موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.