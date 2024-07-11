من هو منافس المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أنه أعفى ناديي الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم القادم، وذلك استنادًا إلى التصنيف الرسمي المعتمد من الكاف.

من هو منافس المصري البورسعيدي في الكونفدرالية؟

من المقرر أن تُجرى غدًا الخميس مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2024-2025. يشارك في دوري الأبطال كل من الأهلي وبيراميدز، في حين يشارك الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية.

المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني سيواجه أحد الفائزين من بين فرق الوعاء الثاني، والتي لم يتم تحديدها بعد، قد يكون منافس المصري في التمهيدي الثاني أحد الأندية التالية: الرياضي القسنطيني الجزائري، الملعب التونسي، البنك الإثيوبي، البوليس الكيني، أحد ممثلي ليبيا، هورسيد الصومالي، البوليس الرواندي، كيتارا الأوغندي، أو جوبا الجنوب سوداني.