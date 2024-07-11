نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شقيق أحمد رفعت يدافع عن وليد دعبس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم فيوتشر ومنتخب مصر السابق بعدة تصريحات هامة في برنامج الماتش على قناة صدى البلد.

شقيق أحمد رفعت: وليد دعبس لا يحتاج شكر

قال شقيق رفعت: "لا يوجد وقيعة بين الدكتور وليد دعبس وأسرة أحمد رفعت، بعد تفاقم الأمور على السوشيال ميديا، تواصلنا وتم توضيح جميع الأمور".

أكمل شقيق اللاعب الراحل: "دكتور وليد لا يحتاج الشكر يكفي كلام أحمد بأنه مثل والده، منذ الدقيقة الأولى للوعكة الصحية وهو معنا دائمًا ماديًا ومعنويًا، البعض هو من حاول إحداث أزمة بالتصريحات، تواصلنا في فجر اليوم وتحدثنا ويتعامل معنا بأخوية شديدة".

يذكر أن خالد الهنائي المدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الأماراتي قد نفى أمس في تصريحاته عن التواصل أو التفاوض في الصفقة مع الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت مؤكدًا أنه لم يراه مطلقًا حتى رحيل أحمد رفعت عن النادي.