أيمن يونس: جوميز أمام تحدٍ جديد مع الزمالك بالموسم الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، مُقبل على تحدي خاص فيما تبقى من الموسم الجاري.

أيمن يونس: أتمنى استمرار جوميز في سياسة الناشئين

قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، المكسب الذي قد يخرج به جوميز من مسابقة الدوري في الموسم الحالي، هو تجهيز اثنان أو ثلاثة لاعبين من الناشئين ومساعدتهم على الدخول في أجواء الفريق الأول، للاستفادة منهم فنيًا في المواسم المُقبلة.

وأضاف يونس، أتمنى أن يستمر جوميز في سياسة الدفع بالناشئين، ولكن لا بد وأن يكون ذلك بشكل منظم وسط اللاعبين الكبار للاستفادة من خبراتهم.

وأتم أيمن يونس تصريحاته موجهًا الشكر لـ عبد الله السعيد لاعب الفريق على ما يقدمه من مجهودات داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أنه مثال للانضباط والالتزام داخل وخارج الملعب.