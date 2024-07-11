نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب الخسارة أمام إنجلترا.. فان دايك يشن هجوما على زواير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شن فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا هجوما عنيفا على الحكم الألماني فيليكس زواير حكم مباراة فريقه أمام منتخب إنجلترا بعد أن حجزت إنجلترا بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى النهائي حيث سيواجه منتخب إسبانيا الأحد حيث يسعى إلى تحقيق أول لقب أوروبي له بعد ثلاث سنوات من خسارته نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا.



وبعد تأخره بهدف مذهل من تشافي سيمونز سجل هاري كين هدف التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء بعد قرار مثير للجدل تضمن مراجعة حكم تقنية الفيديو المساعد، وتعرض لإنتقادات شديدة من النقاد والجماهير.

ثم على أعتاب صافرة النهاية سجل أولي واتكينز هدف الفوز لإنجلترا بعد دخوله كبديل ليقود إنجلترا إلى نهائي البطولة يوم الأحد، لكن هذا الهدف أيضا لم يخلو من الجدل، حيث إعتقدت هولندا أنها كانت تستحق الحصول على ركلة ركنية أثناء بناء الهجمة.

وبعد المباراة إنتقد قائد الفريق فان دايك أداء حكم المباراة الألماني مشيرا إلى أن مشاركته الكاملة تحكي قصة أدائه.

وقال فان دايك في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "لا أعرف ما إذا كان ينبغي لي أن أقول شيئا عن ذلك، لقد قلت ذلك لوسائل الإعلام الهولندية، أعتقد أن الأمر يوضح أن الحكم دخل الملعب بسرعة بعد المباراة".

وأضاف: "لم يكن لدي وقت لمصافحته، لكن هذا هو الحال، لقد إنتهت المباراة، لقد خسرنا، كانت هناك لحظات معينة من الواضح أنها كانت ستذهب في صالحنا، لكن هذا لم يحدث، بغض النظر عن النتيجة".

مضيفا: "من الصعب قبول هذا، لقد كان عاما صعبا، كان لدينا حلم كبير، وشعرنا أنه كان بإمكاننا تحقيقه".

وتابع: "إنهم يستمرون في تغيير بعض الأمور، وهي تغييرات صغيرة قد يكون لها تأثير كبير، وربما يكون من الجيد أن يتحملوا المسؤولية أيضا".

وواصل: "لم يأتوا إلى هنا ليتحدثوا إليك ويشرحوا أنفسهم كما يتعين علينا أن نفعل عندما نفعل شيئا خاطئا".

وأتم: "قد يكون هذا شيئا جيدا، لكن لا ينبغي لي أن أتحدث عن الآخرين وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا".

وحكم على دينزل دومفريز بإرتكاب خطأ ضد هاري كين بعد أن سدد قائد منتخب إنجلترا كرة مرت فوق العارضة ووصف جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق القرار بأنه "عار" على محللي قناة آي تي في.

كما إنتقد جيمي كاراغر أسطورة ليفربول السابق القرار عبر مواقع التواصل الإجتماعي في حين أشار المشجعون إلى أن الحكم إتخذ القرار الخاطئ على الرغم من أنه كان لصالح إنجلترا.

وفي وقت لاحق من المباراة عندما لعب جون ستونز كرة عرضية برأسه، إعتقدت هولندا أنها حصلت على ركلة ركنية، لكن الحكم أشار إلى ضربة مرمى أدت إلى هدف واتكينز.

وحصل فيرجيل فان دايك على إنذار بسبب إحتجاجاته، وكان المدافع عاطفيا بشكل واضح في نهاية المباراة.