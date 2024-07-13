الرياضة

الخواجة: استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يعاني من غيابات هامة ومؤثرة خلال الفترة الحالية، مشددا على أن تحقيق الانتصارات الأهم في المرحلة الحالية.

الخواجة: استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات وإصابات كثيرة".


وتابع: "استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية وهذا الأمر ما يعجبني في البرتغالي جوزيه جوميز وأتمنى مواصلة منحهم الفرصة حتى نهاية الدوري".


واختتم: "الزمالك طوال تاريخه لا يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية رغم الاحتياج إلى اللاعبين بسبب الإصابات التي يعاني منها ولكن وافق على الفور في انضمام زيزو وشحاتة وزياد كمال وحسام عبدالمجيد".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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