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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يعاني من غيابات هامة ومؤثرة خلال الفترة الحالية، مشددا على أن تحقيق الانتصارات الأهم في المرحلة الحالية.

الخواجة: استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات وإصابات كثيرة".



وتابع: "استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية وهذا الأمر ما يعجبني في البرتغالي جوزيه جوميز وأتمنى مواصلة منحهم الفرصة حتى نهاية الدوري".



واختتم: "الزمالك طوال تاريخه لا يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية رغم الاحتياج إلى اللاعبين بسبب الإصابات التي يعاني منها ولكن وافق على الفور في انضمام زيزو وشحاتة وزياد كمال وحسام عبدالمجيد".

