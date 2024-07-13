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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين ما يقرب من 80 مليون دولار من الجوائز المالية خلال 3 أعوام، وهو رقم قد يرتفع بشكل كبير الأحد إذا فاز على كولومبيا في نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2024" والتي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي.

80 مليون دولار مكافآت "راقصو التانغو" في 3 أعوام

وحصل منتخب الأرجنتين على مبلغ كبير من المال منذ فوزه بـ "كوبا أمريكا" في البرازيل عام 2021.

وحينها، حققت الأرجنتين بالفوز على البرازيل 1-0 في النهائي على ملعب ماراكانا، نحو 14 مليون دولار؛ بواقع 10 ملايين للفوز باللقب، ومليونين للمشاركة ومليونين لتجاوز دور المجموعات وربع النهائي.

وبعد عام ونصف العام، فازت الأرجنتين بكأس العالم في قطر بضربات الترجيح على فرنسا بالدوحة، وحصلت على 42 مليونًا، أضيفت إليها جائزة خاصة بقيمة 10 ملايين من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لتشجيع ودعم اللعبة في القارة.

وأخيرًا، حصل فريق المدرب ليونيل سكالوني على 11 مليونًا بتأهله إلى نهائي "كوبا أمريكا".

وقد خصص الكونميبول مبلغًا قياسيا قدره 100 مليون لنسخة 2024 من البطولة، بواقع 32 مليونًا للمنتخبات الـ16 المشاركة، و28 مليونًا لتطوير المسابقة و40 مليونًا كجوائز مالية.

ومن هذا المبلغ الـ40 مليونًا، حصل "الألبيسيليستي" بالفعل على 11 مليونًا (مليونان للمشاركة ومليونان لتجاوز دور المجموعات و7 ملايين كحد أدنى كمتأهل للنهائي) ويمكنه إضافة 9 ملايين أخرى إذا فاز باللقب الثاني على التوالي في البطولة.

وحتى الآن، أصبح مبلغ 77 مليونًا مضمونًا بالفعل، في انتظار نتيجة المباراة النهائية، ودون إضافة المبلغ الذي سيحصل عليه حال فوزه في النهائي، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

أما كولومبيا فلديها أيضًا 11 مليونًا كحد أدنى ثابت، قد يرتفع إلى 20 مليونًا إذا فازت في نهائي "كوبا أمريكا 2024"، يضاف إليها 8 ملايين نظير فوزها بالمركز الثالث في البرازيل 2021؛ بواقع مليونان للمشاركة ومليونان آخران عن ربع النهائي و4 ملايين للفوز بمباراة المركز الثالث أمام بيرو.