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أحمد جودة - القاهرة - واصل المنتخب الكولومبي استعداداته لنهائي بطولة "كوبا أمريكا 2024"، (فجر الإثنين) أمام الأرجنتين في ميامي بالولايات المتحدة.

"كوبا أمريكا 2024".. كولومبيا تستعد لموقعة الحسم أمام الأرجنتين

وبعد فوزه على أوروغواي 1-0 في نصف النهائي يوم الأربعاء، سافر الفريق الكولومبي من تشارلوت إلى ميامي مساء الخميس.



وفي فلوريدا، أجرى اللاعبون حصة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية بالفندق الذي يقيمون فيه.

وستواصل كتيبة المدرب، نيستور لورينزو، التحضير للنهائي بإجراء حصة تدريبية (فجر السبت).

وسيشارك لورينزو ولاعب آخر من المنتخب في المؤتمر الصحافي الرسمي عشية المباراة في ملعب هارد روك، معقل فريق ميامي دولفينز الأمريكي، الذي يستضيف المباراة النهائية (فجر الإثنين).

وأمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، والتي تدافع عن لقبها في 2021، لن يتمكن لورينزو من الاعتماد على دانييل مونيوز لحصوله على طرد في مواجهة نصف النهائي أمام أوروغواي، كما تحوم شكوك حول مشاركة ريتشارد ريوس الذي غادر المباراة الماضية للإصابة.