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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي برشلونة الإسباني جهوده من أجل الحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

ويعمل النادي الكتالوني على تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقال فابريزيو رومانو أن برشلونة سيعمل على صفقة ويليامز بكل قوة، مباشرة بعد نهاية كأس أمم أوروبا.

وأضاف:"برشلونة يعلم كل شيء عن تفاصيل الصفقة وتفاصيل الشرط الجزائي حول الصفقة، 58 مليون يورو هو قيمة الشرط الجزائي".