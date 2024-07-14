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أحمد جودة - القاهرة - بدا نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا، سعيدا بتأهل فريقه لنهائي كوبا أمريكا حيث سيلاقي الأرجنتين، كاشفا أنه يشعر كذلك بالأمل والطموح إلى أن يكون ظهور (لوس كافيتيروس) في النهائيات "ليس مفاجأة" أو أمر غير متوقع.

مدرب كولومبيا يكتب روشتة قهر الأرجنتين

وقال لورينزو "هكذا هم الكولومبيون، أعتقد أنهم أكثر جمهور سعيد وشغوف".

وأضاف "نتمنى ألا ينظر إلى تأهلنا للنهائي باعتباره مفاجأة، أو جائزة من السماء، نعم هو كذلك، لكن لا حاجة للانتظار طويلا، نتمنى البقاء في القمة للأبد".

وأوضح "الأمر ليس سهلا على الإطلاق، إلا أن الفريق على ما يرام وينتظره مستقبل حافل، هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين سيقدمون الكثير للمنتخب".

كما اعتبر المدرب "أتمنى أن يستمر ذلك ويتواصل التحسن"، بعد أن وصلت كولومبيا إلى 28 مباراة دون هزيمة.

ويسعى (لوس كافيتيروس) وفي مقدمتهم خاميس رودريجيز، فجر الإثنين في ميامي، إلى الفوز مجددا بكوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 2001، على حساب حامل اللقب، الذي يقوده ليونيل ميسي والمتوج بمونديال قطر 2022 قبل عام ونصف.

وعن النهائي، رأى لورينزو أنه يجمع بين فريقين "يهاجمان ويريدان لعب كرة القدم"، موضحا أن "الأرجنتين تكون خطيرة حتى لو لم تكن الكرة بحوزتها وتمنح الحرية للاعبيها، لدينا أشياء مشابهة أيضا".

وواصل "حققت الأرجنتين إنجازات عديدة بينما نحن لدينا الرغبة في تحقيق شيء ما".

وأكد "سنعمل على بذل قصارى جهدنا، يجب تقديم أفضل أداء سواء على المستوى الفردي أو الجماعي كي نهيمن على اللقاء ونهزم الأرجنتين، أثق في قدرتنا على ذلك".

